Почти 2000 кандидатов выдвинулись на выборы-2017 в Псковской области

14:42, 24 июля 2017, ПАИ

23 июля в 24:00 в Псковской области закончилась процедура выдвижения кандидатов на выборы в органы местного самоуправления, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября. В регионе пройдет 38 избирательных кампаний, сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области.

Всего для участия на выборах выдвинулись 1 тыс. 920 кандидатов, из них 70 - в порядке самовыдвижения. Таким образом, в среднем на один вакантный мандат (всего замещается 396) претендуют почти 5 кандидатов.

14 региональных отделений политических партии из 49 зарегистрированных на территории Псковской области участвовали в выдвижении своих кандидатов. Это «Гражданская Платформа», «Демократическая партия России», «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России», «Партия Дела», «Патриоты России», «Партия свободных граждан», «Партия Роста», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина», «Справедливая Россия», «Яблоко». В итоге не предоставила документы в ТИК для регистрации «Партия дела».

Больше всех кандидатов выдвинула «Единая Россия"- 524, на втором месте «Справедливая Россия» - 278, на третьем КПРФ - 271, на четвертом ЛДПР - 259 кандидатов и у «Яблока» - 222 кандидата. Меньше всего выдвиженцев у «Партии Роста» - 1.