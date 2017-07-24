Презентация книги «Псков нашего детства» состоялась в городской библиотеке

17:17, 24 июля 2017, ПАИ

23 июля в Центральной городской библиотеке Пскова состоялась презентация новой книги московского писателя, издателя, лауреата Национальной премии «Культурное наследие» Владимира Потресова «Псков нашего детства». Книга основана на материалах архива отца - фотографа, писателя, художника, путешественника Александра Потресова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Впервые Александру Потресову довелось оказаться в Пскове, когда он работал в составе экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища, в 1959 году. По словам сына исследователя, журналиста и писателя Владимира Потресова, это была «любовь с первого взгляда». До конца своей жизни, до 1972 года, он посещал древний город вновь и вновь, каждый раз находя в нем новое место для вдохновения.

«Отца поражала архитектура Пскова. Конечно, сегодня фототехника шагнула далеко вперед, но отец обладал определенным видением. Если художник обладает таким видением, появляются фотографии, существующие десятки лет», - отметил Владимир Потресов, добавив, что мастер порой подолгу ждал подходящего момента или нужного освещения.

В книге представлено более 400 уникальных фотографий старого Пскова, которого уже нет. «Смотришь на эти фотографии и кажется, что видишь то, что было до нашей эры. Фанерный макет будущего памятника Александру Невскому в натуральную величину, речные лодки и их отражения, рыболовецкие суда… Нехитрое хозяйство, живые эмоции. Поток коз на деревенской улице, подъёмный кран возле строящегося главного корпуса пединститута. Это словно бы страницы из старых книг – каверинских, тыняновских… Особый случай – запечатлённые на фотографиях люди. Они все куда-то устремлены. Они движутся. И это скорее не телодвижения, а движение мысли и души», - говорят друзья Владимира Потресова.

Сопроводительный текст, основанный на материалах псковских газет того времени, рассказывает, как и чем жил город, как работали псковичи, как учились, чем интересовались и как отдыхали, как восстанавливали город в послевоенное время, реставрировали храмы и соборы, строили новые дома. Фотографии удивительно рифмуются с вполне бытовой историей жизни города средины прошлого века. В книге воссоздан объективный образ нашего прошлого, к которому можно относиться по-разному, но забыть о нем невозможно.

Владимир Потресов вручил в подарок один экземпляр книги Центральной городской библиотеке. «Теперь путешествовать во времени по старым улочкам нашего города смогут все псковичи», - отметили в учреждении.