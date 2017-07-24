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Общество

Объединение медицинских учреждений и псковский бизнес-омбудсмен подписали соглашение о сотрудничестве

Руководитель представительства Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение медицинских учреждений» на территории Псковской области Денис Брохман и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев провели встречу, на которой обсудили вопросы установления делового партнерства. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области.

Денис Брохман, являясь на протяжении многих лет руководителем крупнейшего медицинского центра в Псковской области, обозначил в беседе, что основной целью взаимодействия с бизнес-омбудсменом является защита прав добросовестных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере медицинских услуг. Для выполнения этих задач из числа специалистов будет определен эксперт «pro bono», нацеленный на активное сотрудничество с уполномоченным по защите прав предпринимателей по оговоренным направлениям.

В свою очередь, Аркадий Мурылев поддержал инициативу создания представительства Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение медицинских учреждений» на территории Псковской области, поскольку это «имеет важное значение для социально-экономического развития региона и улучшения инвестиционного климата».

Главными задачами соглашения стала работа, направленная на создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в Псковской области, содействие реализации на региональном уровне государственной экономической и социальной политики, отвечающей интересам предпринимателей в Псковской области, взаимодействие в разработке проектов законов и иных нормативных актов органов государственной власти и местного самоуправления, направленных на регулирование общественных отношений в сфере медицинского предпринимательства Псковской области.

«Представительство Ассоциации «СРО «Объединение медицинских учреждений» на территории Псковской области и бизнес-омбудсмен в Псковской области будут всячески способствовать созданию условий развития частной медицины в регионе, а также поддерживать развитие конкуренции в данной сфере», - отметили в пресс-службе правозащитника.

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