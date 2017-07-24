Школьники из Уфы побывали в Пскове на Днях города

17:46, 24 июля 2017, ПАИ

Делегация учащихся 9-11-х классов из Уфы побывала в Пскове на Днях города. Школьники посетили все основные праздничные площадки, а в Псковской городской Думе встретились с депутатом Ольгой Фёдоровой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Гости рассказали, что предложение посетить Псков исходило от депутатов Совета городского округа города Уфы Республики Башкортостан, которые в апреле побывали в городе и заключили соглашение о сотрудничестве. Среди школ Уфы объявлен конкурс работ, посвящённых Дню Победы, в рамках проекта «Письмо ветерану», его победители и были премированы поездкой.

Депутат ПГД Ольга Фёдорова рассказала школьникам о Пскове, о местах, которые стоит обязательно посетить, о возможностях Псков ГУ, поинтересовалась, куда поступают выпускники в Уфе.

Юные уфимцы представляли две школы – с углублённым изучением китайского языка и инженерно-лингвистическим уклоном, они поделились также информацией, в каких образовательных проектах своего города участвуют, в каком многонациональном и многоконфессиональном городе живут. Один из педагогов подчеркнул, что грань между патриотизмом и национализмом очень тонкая: «Мы учим настоящему патриотизму, чтобы был мир». Также они высказали общее мнение, что такие поездки формируют понимание, какая огромная Россия.

Ольга Фёдорова пожелала детям «радости от жизни и учёбы в кайф», а выпускникам – успешной сдачи ЕГЭ и поступления в вузы.

В рамках патриотического воспитания гости из Уфы приняли участие в торжественно-траурном ритуале возложения гирлянды воинской славы на могиле Неизвестного солдата. В завершение своего визита они поблагодарили главу Пскова Ивана Цецерского за радушный приём и пригласили учащихся Пскова посетить Уфу с дружественным визитом.