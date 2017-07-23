Молодой человек утонул в реке Великой у Ольгинской набережной в Пскове

15:21, 24 июля 2017, ПАИ

24 июля в Пскове в реке Великой у дома 7 по Ольгинской набережной, рядом со строящимся кампусом ПсковГУ, утонул человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве рассказали, что 30-летний мужчина решил искупаться после распития спиртных напитков с компанией. Сначала он находился около берега, так как не умел плавать, но после оказался в месте резкого увеличения глубины и ушел под воду.

Информация об утонувшем поступила в 14:50. В 15:20 водолазы извлекли тело погибшего.

На берегу была обнаружена одежда мужчины, добавили в МЧС.