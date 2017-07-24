Телефон и пять тысяч рублей украл мужчина у великолучанки в клубе

15:32, 24 июля 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция задержала подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 16 июля в Великих Луках в одном из клубов по проспекту Гагарина у посетительницы из сумки были похищены мобильный телефон и пять тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

В результате розыска, стражи порядка задержали 22-летнего безработного великолучанина. Установить его личность помогла запись с камеры видеонаблюдения. Проводится расследование.