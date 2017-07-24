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Общество

Состояние псковских лесов проверили новгородские специалисты

Центр защиты леса Новгородской области выполнил работы по регулярным наземным наблюдениям за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов на площади более двух тысяч гектаров. Как сообщили Псковскому агентству информации в центре, отвечающем за Новгородскую и Псковскую области, велось выборочное наземное наблюдение за санитарным состоянием лесов  (свыше пяти тысяч га), за популяциями вредных организмов на 21 пункте детального надзора, за лесопатологическим состоянием лесов (около 2 тыс. га).

«Основными причинами повреждения лесных участков как в Новгородской, так и в Псковской областях продолжают оставаться погодные условия и почвенно-климатические факторы, — отметил директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов. — На долю болезней леса пришлось 24% всех выявленных поврежденных насаждений».

В Новгородской области обнаружены погибшие насаждения по причине переувлажнения почвы вследствие антропогенного воздействия. 

Отрицательное воздействие насекомых-вредителей при проведении работ выявлено не было. После проведенного анализа информация направлена в профильные ведомства Псковской и Новгородской областей для оперативного принятия управленческих решений.

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