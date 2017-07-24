Крепости духовных и физических сил пожелал псковичам митрополит Евсевий

16:41, 24 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 24 июля, в Пскове в День Святой равноапостольной княгини Ольги, небесной покровительницы Пскова, на Вечевой площади Кремля митрополит Псковский и Порховский Евсевий отслужил традиционный молебен. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в церемонии приняли участие духовенство Псковской области, глава областного центра Иван Цецерский, депутат городской Думы Владимир Воробьев, прихожане храмов, жители и гости города.

В своем обращении митрополит отметил, что сегодня псковичи вспоминают великий подвиг княгини Ольги, благодарят ее за апостольские труды по укреплению России и просвещение русского народа через евангельское учение. В этот святой день он призвал людей быть мирными и единодушными, помогать друг другу, учить своих детей добру и благочестию. Собравшимся на Вечевой площади митрополит Псковский и Порховский пожелал крепости духовных и физических сил.

Также горожан поздравил глава Пскова Иван Цецерский. «Псков славен не только ратной и трудовой историей, но и своей духовностью. «Вечно хранимый Ольгой святой» - так поется в гимне нашего города. Мы гордимся нашими корнями, гордимся, что живем в таком прекрасном городе», - обратился он к псковичам.

Напомним, княгиня Ольга стала первым правителем Руси, принявшим крещение, хотя дружина и русский народ при ней были языческими. В 1547 году Ольга была причислена к лику святых как равноапостольная. Великая княгиня вошла в историю как созидательница государственной жизни и культуры Киевской Руси. Ежегодно у стен Троицкого собора (явление о месте строительства храма во имя Святой Троицы в Пскове по легенде было даровано княгине свыше) совершается молебен, на котором особенно стремятся быть именинницы святой.