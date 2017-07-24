Седьмые Василёвские чтения прошли в День города в Пскове

21:21, 24 июля 2017, ПАИ

С 21 по 22 июля в Пскове в рамках Дня города прошли Седьмые Василёвские чтения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Историко-краеведческой библиотеки имени И. Василёва.

Чтения были посвящены памяти псковского краеведа, Почётного гражданина Пскова Ивана Василёва (1836-1901), 180-летию коллекционера, собирателя псковских древностей Фёдора Плюшкина (1837-1911) и 140-летию краеведа, исследователя Псковского края Леонида Софийского (1877-1933). В рамках чтений 21 июля состоялась лития и возложение цветов на могилу Ивана Василёва, возложение цветов на могилы Фёдора Плюшкина и Натана Левина, а также прошла Историко-краеведческая конференция с участием историков, краеведов, музейных сотрудников, библиотекарей из Москвы, Пскова, Гдова.

С приветственным словом и с пожеланиями плодотворной работы к участникам чтений обратилась от Управления культуры администрации города Пскова старший методист Людмила Владимирова. Зачитали также обращение настоятеля воинского храма святого Александра Невского Митрофорного протоиерея Олега Тэора, где было отмечено, что «сохранилось множество исторических памятников и древностей, изучением и собиранием которых занимались великие краеведы…» и что « труды их не забыты, тому подтверждение - организуемые и проводимые чтения».

Кроме того, на конференции прозвучали выступления, посвящённые различной историко-краеведческой тематике, например, о новых археологических данных Окольного города, о Псковском крае в «Заметках о России» Эрика Пальмквиста (1674 год), о ценах на хлеб в Пскове в последней четверти XVII века и расширении пределов города Пскова.

Коснулись в выступлениях и личностей – коллекционера и благотворителя Фёдора Плюшкина и его коллекции, трёх поколений псковских священников: Леонтия Сергеева, архимандрита Макария, протоиерея Пульхерова, архитектора-реставратора, искусствоведа, поэта Елены Морозкиной (1922-1999). Прозвучало и выступление, посвящённое краеведу, Почётному гражданину города Пскова Натану Левину (1928-2017), где он был представлен как исследователь-путешественник. Вела конференцию заведующая Историко-краеведческой библиотекой имени И. Василёва Людмила Русанова.

В этот же день состоялась презентация книги «Зарождение высшего образования в Псковском крае» псковского историка, профессора кафедры отечественной истории Псков ГУ Анатолия Филимонова. Книга представляет собою монографию, где анализируются проекты открытия высших учебных заведений в Псковском крае в начале 1920-х годов: трёх институтов (Народного образования, Сельскохозяйственного, Землеустроительного), прослеживается их судьба.

22 июля прошёл Международный вебинар с ГУК «Борисовская центральная районная библиотека имени И. Х. Колодеева» (Республика Беларусь). Открыла вебинар заместитель директора «ЦБС» города Пскова Людмила Слабченко, отметив, что данное мероприятие проходит и в рамках Международного библиотечного проекта между двумя городами: Псков и Борисов. В вебинаре со стороны города Борисова участвовал с выступлением археограф краеведческого центра Борисовской центральной районной библиотеки имени И. Х. Колодеева Александр Балябин по теме «Почётные граждане Борисовщины». Со стороны города Пскова Людмила Русанова с темой «Почётные граждане города Пскова». Присутствующие участники вебинара по почётным гражданам - историки, краеведы, читатели Пскова и Борисова сошлись во мнении, что основание и выдвижение кандидатов для присвоения звания во многом едино в требованиях к кандидату на звание Почётного гражданина обоих городов.

В это же день чтения завершились экскурсией их участников в город Гдов с посещением Гдовского музея истории края, Трутнево (Трутневские пещеры) и Кярово Гдовского района Псковской области. Провела экскурсию директор музея Надежда Сигнатуллова.

В рамках чтений присутствующие ознакомились с книжно-иллюстративными выставками: «Исследователь Псковской старины Иван Иванович Василёв», «Коллекционер, собиратель древностей - Фёдор Михайлович Плюшкин», «Исследователь истории города Опочки – Леонид Иванович Софийский», «Памяти исследователя Пскова, краеведа Натана Феликсовича Левина».

Помимо этого, виртуальную выставку «Фёдор Михайлович Плюшкин (1837–1911) из фондов Государственного архива Псковской области» представила Ольга Бобровская, ведущий археограф отдела информации, публикации и научного использования документов.

На Седьмых Василёвских чтениях также прозвучало предложение увековечить память краеведа, Почётного гражданина города Пскова Натана Левина установкой мемориальной доски на доме, где он жил и работал (по адресу Псков, Рижский проспект, дом 14) и открыть её в рамках следующих Восьмых Василёвских чтений в 2018 году. Состоялся сбор подписей в поддержку данного предложения для обращения в Общественную комиссию по упорядочению названий улиц, присвоению имён муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок Пскова.

Организаторами чтений выступили Управление культуры администрации города Пскова, Историко-краеведческая библиотека имени И. Василёва, Археологический центр города Пскова, Гдовский музей истории края, Государственный архив Псковской области.