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Общество

Электронные ресурсы, посвященные княгине Ольге, представила Псковская областная библиотека

Псковская областная библиотека представляет электронные ресурсы, посвященные княгине Ольге и ее роли в русской истории. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

На электронном краеведческом ресурсе «Псковиана» представлена полнотекстовая коллекция изданий разного времени: об Ольге, ее пребывании в Пскове, памятниках, связанных с ее именем и значением исторической фигуры княгини для русской истории.

Кроме того, до 31 июля в отделе краеведческой литературы библиотеки работает выставка, приуроченная ко Дню памяти Святой равноапостольной княгини Ольги. В экспозиции представлены книги А. А. Александрова «Во времена княгини Ольги», А. Карпова «Княгиня Ольга» из серии ЖЗЛ, Ю. Афанасьева «Государственная политика княгини Ольги», труды Псковского археологического общества 1915-1916 годов, а также «Святыни и древности Пскова: сочинения графа М. Толстаго» (1861 год).

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