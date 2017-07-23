Восемь нетрезвых водителей-рецидивистов задержали псковские полицейские в прошедшие выходные

18:12, 24 июля 2017, ПАИ

В Пскове, Великих Луках, Стругах Красных, Гдовском и Псковском районах дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 22 июля в областном центре на улице Чудской полицейские остановили ВАЗ-2111, которым управлял нетрезвый 34-летний пскович. Еще трех нетрезвых водителей стражи порядка установили на улицах М. Горького, Л. Толстого и Ижорского батальона.

В тот же день около 21:00 Великих Луках по Крайнему тупику на ВАЗ-21074 следовал 25-летний молодой человек, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Гдовском районе ночью 21 июля по деревне Замежнечье 42-летний местный житель, находясь в нетрезвом виде, ехал на лесовозе «Урал». Двух пьяных водителей дорожные полицейские остановили 22 июля в Псковском районе и в Стругах Красных. По всем данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.