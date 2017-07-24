18 делегаций посетили Дни Пскова

16:33, 24 июля 2017, ПАИ

В Дни города в Пскове прошли порядка 50 праздничных мероприятий, в которых приняли участие более 40 тысяч жителей и гостей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Десятки музыкальных и танцевальных коллективов развлекали псковичей на различных площадках. Около 30 рестораторов и более 200 ремесленников и мастеров народных промыслов из различных областей России и ближнего зарубежья, в том числе из Новгорода, Литвы, Латвии, Эстонии и Белоруссии приняли участие в главной ремесленной ярмарке года «Псков Мастеровой», организатором которой неизменно выступает МП Пскова «Северо-Западный ЦСМ».

Во время праздничных торжеств, посвященных 1114-летию Пскова, город посетили 18 официальных делегаций. Гости прибыли из Можайска, Москвы, Ярославля, Грозного (Чеченская республика), Смоленска, Великих Лук, Брянска, Великого Новгорода. С праздником Псков также поздравили делегации из Нойса и Геры (Германия), Белостока (Польша), Даугавпилса, Риги, Валмиеры, Цесиса и Резекне (Латвия), Тарту и Вярска (Эстония), Витебска (Белоруссия), Куопио (Финляндия), Упсала (Швеция) а также из Еревана (Армения).

«Восхищаюсь, как псковичи любят свой город. Наблюдаю, как динамично он развивается. Власти города стараются сохранить историческую красоту и ценность и добавить что-то новое, придать городу шарм. От всей души поздравляю! Привет от Белоруссии!» - поделился впечатлениями министр архитектуры и строительства Республики Анатолий Чёрный.

Как отметил гость Пскова, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко, праздник в городе удался, а «замечательные мероприятия порадовали всех - от мала до велика».

«Город становится лучше и красивее, а праздник - всё популярнее, - подчеркнул депутат Рижской Думы, председатель комитета по развитию Риги Максим Толстой. - Из Риги специально едут люди, чтобы попасть на Дни города Пскова. Видно, что власти заботятся о благоустройстве: каждый год появляется свежий асфальт, что-то ремонтируется, обновляются фасады зданий».

По данным УМВД России по городу Пскову, общественный порядок и безопасность во время праздничных мероприятий обеспечивали более 120 сотрудников полиции, Росгвардии, народных дружинников. Грубых нарушений общественного порядка во время патрулирования не зафиксировано.

По сведениям Управления городского хозяйства администрации Пскова, в праздничные дни дежурили все коммунальные службы города, для усиления были выведены дополнительные аварийные бригады МП «Горводоканал», Псковских тепловых сетей, Комбината благоустройства и Службы благоустройства на случай непредвиденных ситуаций. В течение всех праздничных дней к работе по уборке улиц от мусора было привлечено несколько десятков единиц спецтехники.