Красивых парков и уютных дворов пожелал псковичам депутат Госдумы

18:14, 24 июля 2017, ПАИ

В праздничные дни в адрес псковичей и главы города Ивана Цецерского поступили многочисленные поздравления от городов-партнёров, ведомственных организаций и территориальных органов государственной власти. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев подчеркнул, что «Псков имеет огромное значение в жизни нашей страны», и пожелал городу «оставаться таким же самобытным, а жителям – новых красивых парков, площадей, уютных дворов, комфорта и благополучия».

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров пожелал псковичам «успехов во всех делах и начинаниях на благо родного города».

От имени всех рязанцев Псков поздравил глава администрации Рязани Олег Булеков. Он пригласил делегацию псковичей на 922-летие со дня основания Рязани.

Успехов и процветания городу и всем жителям также пожелали руководители Полюстрово, Белгорода, Майкопа, Кронштадта, Петрозаводска, Сургута, Улан-Удэ, Томска, Феодосии, Даугавпилса (Латвия), Арля (Франция), том числе руководители городов Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ.