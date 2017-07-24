Псковичка Лилия Логинова поборется за звание «Мисс Волга»

19:20, 24 июля 2017, ПАИ

Обладательница титула «Мисс «Glance» конкурса «Мисс Псков-2016» Лилия Логинова поборется за звание «Мисс Волга». Этот конкурс пройдет в Ярославле с 29 июля по 5 августа, в нём будут участвовать 38 девушек из различных регионов России. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила сама Лилия Логинова.

По ее словам, на конкурсе также ожидаются промежуточные этапы, по итогам которых будут присвоены титулы «Мисс бикини», «Мисс дружба».

Она также рассказала, что на конкурсе каждая девушка должна будет представить национальный костюм своего города.

Право побороться за титул «Мисс Волга» псковичка получила по итогам кастинга в Москве. «В начале июля пришел ответ о том, что я прошла отбор», - добавила девушка.