О вреде табака, алкоголя и наркотиков рассказали сиротам псковские полицейские

22:36, 24 июля 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области организовали встречу с воспитанниками Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На мероприятии присутствовали 25 детей в возрасте от 10 до 12 лет. Полицейские провели профилактические беседы, направленные на пропаганду здорового образа жизни, развитие интереса к занятиям спортом и внимательному отношению к своему здоровью.

«Дети принимали активное участие в диалоге со стражами порядка, отгадывали загадки и кроссворды, направленные на формирование негативного отношения к наркотикам, табакокурению и употреблению алкоголя», - рассказали в ведомстве.

В завершение встречи воспитанникам Центра показали обучающие мультфильмы, чтобы в доступной для них форме наглядно показать опасность и вред, с которыми сопряжено употребление табака, алкоголя и наркотических средств.