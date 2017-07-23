Металлоизделия похитили работники с великолукского предприятия

17:18, 24 июля 2017, ПАИ

В Великих Луках двое граждан подозреваются в хищении металлических изделий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В период с 20 на 21 июля с территории предприятия по улице Гоголя была совершена кража металлоизделий. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемых. Ими оказались двое работников данного предприятия 1977 и 1986 годов рождения.

Похищенное изъято. Причиненный ущерб устанавливается. По данному факту проводится проверка.