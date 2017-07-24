Профилактический рейд провели сотрудники псковского МЧС в Бежаницком районе

23:00, 24 июля 2017, ПАИ

24 июля в Бежаницком районе сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам был провели рейд, направленный на профилактику возникновения пожаров, а также травмирования и гибели людей на них. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В частности, рейд прошёл в деревнях Фишнёво, Иваново и Шахматово Бежаницкого района. Особое внимание уделялось гражданам, проживающим в частном жилом секторе. С данной категорией провели инструктаж по эксплуатации печного отопления, правилам содержания надворных построек и прилегающей территории и вручили памятки и листовки на противопожарную тематику.

В ходе профилактического мероприятия сотрудники ведомства проинструктировали под роспись 17 граждан и распространили 25 листовок.