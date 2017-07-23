Тачки и автомойку украл великолучанин из частного дома

18:58, 24 июля 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали гражданина, подозреваемого в совершении кражи из дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, из частного дома по улице Заслонова была совершена кража двух металлических тачек, автомойки, дренажного насоса, набора ключей. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, им оказался ранее неоднократно судимый горожанин 1966 года рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Устанавливается возможная причастность подозреваемого и к другим аналогичным преступлениям.