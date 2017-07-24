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Общество

До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 25 июля

25 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +8 до +13 градусов, днем – от +21 до +26.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме

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