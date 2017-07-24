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Общество

Идею организации праздника улицы Псковской в Москве поддержал Иван Цецерский

Сегодня, 24 июля, член Всероссийского совета ветеранов, почетный железнодорожник, член Псковского, Тверского и Карельского землячеств в Москве, а также выпускник псковской школы-интерната Анатолий Иванов предложил организовать в Москве в Дни города, которые пройдут в сентябре, праздник улицы Псковской, расположенной на севере мегаполиса. Данную идею Псковского землячества он озвучил на встрече с главой Пскова Иваном Цецерским, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.  С таким же предложением Псковское землячество обратилось к губернатору Псковской области Андрею Турчаку.

Кроме того, в Псковском землячестве надеются на поддержку псковских региональных и городских властей в продвижении на уровне Московского правительства ещё двух инициатив: присвоить одной из новых станций Московского метрополитена имя «Псковская» и заключить договор о сотрудничестве между Псковской областью и Москвой, который, по примеру других подобных соглашений, даст мощный стимул развитию региона.

Глава Пскова признал идеи интересными и обещал со своей стороны оказать им содействие.

Анатолий Иванов также высказал своё мнение об организации прошедших в Пскове Дней города, назвав её отличной.

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