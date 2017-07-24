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Общество

Псковские приставы приняли присягу и получили награды

В преддверии Дня города возле памятника дружине Александра Невского состоялась торжественная церемония принятия присяги и награждения сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области медалями за выслугу лет и ведомственными наградами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

В торжественном мероприятии приняли участие руководство ведомства, председатель Общественного совета при управлении Алина Чернова, член совета, псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв и председатель регионального отделения Ассоциации ветеранов управления Валентина Смирнова.

Напутственные слова судебные приставы услышали от Почётного гражданина города Пскова, Протоиерея Олега Тэора, который благословил молодых служителей закона на добрый путь и окропил их святой водой. Олег Тэор также подарил псковским приставам икону святого князя Александра Невского.

Дав клятву честно и добросовестно служить Отечеству и Закону, соблюдать Конституцию Российской Федерации и чтить традиции службы, на верность закону, интересам государства и народа присягнули 25 судебных приставов-исполнителей и судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Также в этот день 34 сотрудника Управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области награждены ведомственными наградами и грамотами, 6 человек получили новые классные чины.

Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников поздравил всех сотрудников с принятием присяги и выразил надежду на то, что при осуществлении своих полномочий каждый из них будет достойно выполнять профессиональные обязанности, честно и неукоснительно следовать букве Закона. А тех, кто получил ведомственные награды, он поблагодарил за работу и проявленный профессионализм на службе.

На церемонии с показательными выступлениями выступили бойцы группы быстрого реагирования специализированного отдела оперативного дежурства Управления ФССП России по Псковской области, а также юные спортсмены Центра науки и спорта. Торжественное принятие присяги, вручение ведомственных наград и чинов завершилось церемониалом возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятнику дружине Александра Невского.

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