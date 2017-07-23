27 июля «Луки-Энергия» встретится с ФК «Локомотив-Казанка»

19:22, 24 июля 2017, ПАИ

27 июля в матче второго тура ФОНБЕТ-Первенство России по футболу «Луки-Энергия» встретится с футбольным клубом «Локомотив-Казанка». Эта игра пройдет на стадионе «Экспресс» в Великих Луках и начнётся в 19:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Как показывает практика, родные стены и поддержка болельщиков положительным образом влияют на спортивный настрой и помогают великолукским футболистам одерживать победы, - отметил пресс-атташе ФК «Луки-Энергия» Владимир Богатырев. - Мы призываем великолукских болельщиков приходить на «Экспресс», активнее, эмоциональнее и организованнее болеть на трибунах. Дружно и на высоком уровне поддерживать наших игроков на футбольном поле. Футболисты «Луки-Энергии» надеются на большое количество зрителей и с огромным нетерпением ждут, что стадион «Экспресс» будет заполнен на матчах городской команды».