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Экономика

Заражённые каланхоэ поступили в псковский торговый центр из Петербурга

Сегодня, 24 июля, проведении карантинного фитосанитарного досмотра цветочной продукции, поступившей из Санкт-Петербурга в торговый центр «Лента» Пскова, в партии каланхоэ, выращенных в Нидерландах, выявлен карантинный объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях недопущения возможного распространения карантинных организмов собственнику продукции выдано предписание об уничтожении зараженной партии.

Отметим, западный (калифорнийский) цветочный трипс – мелкое (до 2 мм), тонкое насекомое с узкими бахромчатыми крыльями. Повреждает более 300 цветочных растений и овощных культур закрытого грунта. Трипс  опасен не только тем, что наносит непосредственные повреждения цветочным и декоративным растениям, овощным и фруктовым культурам, снижая тем самым урожай,  но еще и тем, что он также способен переносить вирусы - возбудители опасных заболеваний растений.

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