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Общество

Нетрезвого водителя-лихача задержала полиция в Великих Луках

В Великих Луках сотрудники ДПС ГАИ задержали водителя, который не подчинился их законному требованию об остановке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

23 июля вечером в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки позвонил гражданин и сообщил, что на улице Гоголя  за руль машины сел и уехал нетрезвый мужчина. Данная информация незамедлительно была передана всем  нарядам  единой  дислокации.

Стражи порядка заметили автомобиль на улице Ленина. Водитель на  требования полицейских остановиться не реагировал и попытался скрыться. При этом он грубо нарушал Правила дорожного движения и создавал реальную угрозу для жизни и здоровья окружающих. В ходе преследования стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие для остановки  транспортного средства. В результате, при попадании в заднее колесо, злоумышленник остановился.

За рулем находился 34-летний житель Великих Лук, ранее неоднократно судимый. От медицинского освидетельствования он отказался. В настоящее время по данному факту ведется проверка.

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