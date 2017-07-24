Максим Жаворонков рассказал в полпредстве СЗФО о развитии юнармейского движения в регионе

20:25, 24 июля 2017, ПАИ

24 июля заместитель губернатора — Руководитель Аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков принял участие в селекторном совещании под председательством заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Любови Совершаевой. Главной темой стало развитие всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» как части российского движения школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ходе совещания Максим Жаворонков рассказал, что за год существования юнармейского движения в Псковской области в его ряды вступили 450 человек. Местные отделения созданы в Пскове, Великих Луках, Гдовском, Струго-Красненском, Плюсском районах. В Пскове в многопрофильном лицее № 4, средней школе № 13, Псковском педагогическом комплексе, Псковском агротехническом колледже и в военно-патриотическом клубе допризывной подготовки «Маргелов» в Великих Луках действуют юнармейские отряды.

Вице-губернатор отметил, что юнармейцы занимаются по программе военной подготовки на базе воинских частей, дислоцированных на территории области, регионального отделения ДОСААФ России, а также в Центре внешкольной работы «Патриот». Кроме того, ребята регулярно принимают участие в спортивных, туристических, интеллектуальных соревнованиях и являются постоянными участниками памятных акций «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Вахта памяти» и других.

«Работа по вовлечению детей, подростков и молодежи в юнармейское движение в Псковской области продолжается. В планах регионального отделения — создание местных отделений во всех муниципальных районах области, а также открытие юнармейских отрядов во всех образовательных учреждениях региона», - отметили в пресс-службе.

В ходе совещания Любовь Совершаева отметила, что опыт Псковской области очень важен для развития всероссийского юнармейского движения и воспитания патриотизма среди молодежи, учитывая тесное взаимодействие юнармейцев региона с 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизией.