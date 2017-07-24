Фотовыставка «Жизнь продолжается» открылась в Пскове

21:38, 24 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 24 июля, в Пскове в выставочном зале Псковского Союза художников на Ленина, 1, состоялось открытие уникальной фотовыставки «Жизнь продолжается». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Выставка является результатом совместной работы общественной организации инвалидов города Пскова «Всероссийского общества инвалидов», депутата Псковского областного Собрания Марины Борисенковой и известного псковского фотографа Ирины Большаковой.

«Проект «Жизнь продолжается» возник из желания наглядно представить повседневные заботы, чаяния, радости людей с разными видами инвалидности, способствовать формированию более толерантного отношения общества к инвалидам», - отметили в пресс-службе.

Открывая мероприятие, инициатор проекта, депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова рассказала о создании выставки: «Это был долгий процесс. Мы пришли к мысли о коллаже: в центре - цветная фотография героя, на которой даже не совсем ясно, что человек имеет инвалидность. А вокруг - ряд черно-белых фото, на которых выхвачены кусочки жизни человека, которые расскажут о нем и покажут, что он такой же, как все».

Она поблагодарила за поддержку городские власти и участников, отметив, что общими усилиями удалось осуществить столь важный проект.

От имени главы города Пскова и депутатов Псковской городской Думы гостей и организаторов выставки приветствовала депутат Ольга Федорова. Она отметила, что эта выставка дарит красоту и радость: «Такого количества позитива и любви к жизни встретишь не на каждой выставке». «У вас можно учиться отношению к жизни, умению жить», - обратилась она к участникам проекта.

В своем приветственном слове автор работ, фотохудожник Ирина Большакова пояснила, что проект сделан для того, чтобы показать людям, что с ограничением возможностей человека жизнь не прекращается. Люди, которых она фотографировала, будучи в инвалидном кресле, - не иждивенцы. Они занимаются спортом, интересными делами, полезны обществу. «Это не только фотографии, - подчеркнула Ирина Большакова. - Это 13 историй жизни. Каждый коллаж сопровождается кратким рассказом о себе. Допустим, Саша Васильева - обладательница первого места на соревнованиях по настольному теннису на Европейских паралимпийских играх. Вера Курбанова поднимает штангу 50 кило, при этом сама весит 40. Артем Ишин, регбист, очень интересный человек». Ирина Большакова снимала псковских инвалидов повсюду - на месте их работы, в спортзалах, дома, на улице, там, где они общаются, развлекаются, учатся.

По словам организаторов, выставка проводится в Пскове впервые и будет передвижной. На ней представлено 13 больших коллажей на больших листах 60х80, в центре - большое цветное фото, внутри по 9-11 черно-белых, всего около 150 фотографий, 13 участников, очень разных и в то же время похожих. «Всех их, колясочников, опорников, людей с ДЦП и синдромом Дауна, объединяет главное стремление - жить, несмотря ни на что, и радоваться жизни», - добавили в пресс-службе.