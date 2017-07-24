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Общество

В псковской полиции наградили лучших стрелков

В Пскове состоялись соревнования по стрельбе из ручного стрелкового оружия среди руководителей территориальных органов УМВД России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На полигоне в Кислово участникам предстояло выполнить упражнения из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Перед началом состязаний  с показательной программой выступили воины-десантники.

Лучшие результаты на огневом рубеже показали начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин, начальник МО МВД России «Новосокольнический»  подполковник полиции  Игорь Ершов и начальник МО МВД России «Великолукский» подполковник полиции Алексей Бардин.

Начальник УМВД России по Псковской области  генерал-майор полиции  Юрий Инстранкин  вручил победителям памятные медали.

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