Из паразитарных заболеваний чаще всего у псковичей выявляют энтеробиоз и аскаридоз

21:41, 24 июля 2017, ПАИ

Энтеробиоз с января по май включительно выявили у 251 жителя Псковской области, среди которых 238 детей. Как сообщил Псковскому агентству информации главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров, по сравнению с тем же периодом прошлого года заболеваемость снизилась на 24,1% (за 5 месяцев 2016 года зафиксировали 330 случаев). «Заболеваемость энтеробиозом в последние годы колеблется на уровне 150-160 на 100 тыс. населения», - отметил он. Показатель в 2016 году составил 153,1 на 100 тыс. населения, по России он был 163,3 на 100 тыс. населения, снижение числа случаев по сравнению с 2015 годом в регионе составило 8,4%.

По словам Сергея Никифорова, энтеробиоз занимает в области первое место в структуре паразитарных заболеваний, вторым по уровню распространения гельминтозом в области является аскаридоз. За пять месяцев этого года выявлены 190 случаев аскаридоза, 148 из них – у детей. Заболеваемость составила 29,39 на 100 тыс. населения и выросла по сравнению с тем же периодом 2016 года на 4,9% (за 5 месяцев 2016 года зафиксировали 181 случай).

В целом за прошлый год выявлены 362 заразившихся аскаридозом, из них 277 – дети до 17 лет . Заболеваемость составила 56 на 100 тыс. населения при среднем показателе по России 15,3 на 100 тысяч.

Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии добавил, что 84% заболевших в 2016 году – городские жители. «Заражение происходит в основном на дачных участках и связано с употреблением в пищу загрязненных яйцами гельминтов ягод и столовой зелени», - пояснил он.

Кроме того, за пять месяцев текущего года зарегистрировали 25 случаев заболевания лямблиозом. Все заразившиеся - дети до 14 лет. По сравнению с прошлым годом заболеваемость выросла в 1,5 раза: тогда были выявлены 16 случаев.

Всего в прошлом году лямблиозом в Псковской области заразились 35 человек. Показатель заболеваемости составил 5,4 на 100 тыс. населения при среднем по России в 32,91 на 100 тысяч.

Также с января по май в Псковской области зарегистрировали 3 случая токсокароза, из них 2 - среди детей до 14 лет. Все заразившиеся – жители Пскова. За аналогичный период 2016-го заболевание выявлено не было.

За пять месяцев в регионе зарегистрированы 5 фактов дифиллоботриоза. При этом за аналогичный период прошлого года он был обнаружен у 1 человека, за весь год – у 8-ми. «75% случаев дифиллоботриоза приходится на жителей Пскова, Гдовского и Псковского районов, - отметил Сергей Никифоров. - В Псковской области причиной заражения в основном является употребление в пищу щуки и окуня, не подвергшихся достаточной термической обработке, а также слабосоленой щучьей икры».

Трихинеллеза за отчётный период текущего года и в 2016-м в регионе выявлено не было. В 2015-ом заболел 1 человек, с 2010 по 2014 годы – ни одного, а в 2008-2009 годах обнаружили очаг трихинеллеза - 6 человек, в том числе 2 детей до 14 лет. Заболевания были связаны с употреблением мяса кабана, приобретенного у неизвестного лица и не прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу.