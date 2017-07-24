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Общество

В Великолукском подразделении РЖД выявили нарушения по охране труда

В Великолукской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Октябрьской дирекции инфраструктуры—структурном подразделении Центральной дирекции инфраструктуры—филиала ОАО «РЖД» Великолукская транспортная прокуратура проверила исполнение трудового законодательства, в ходе которой выявлены нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заместитель транспортного прокурора советник юстиции Л. Руднева

Установлено, что в указанной дистанции работники проходили стажировку без инструктажей по охране труда. Кроме того, не все работники подразделения в полном объеме и своевременно были обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также отсутствовала организация химчистки спецодежды.

В этой связи Великолукская транспортная прокуратура внесла начальнику дистанции представление. Ход устранения нарушений находится на контроле.

 

 

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