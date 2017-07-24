Бетонные полусферы незаконно установили возле Дома культуры великолукского филиала РЖД
В Великолукском доме культуры железнодорожников Дирекции социальной сферы—структурном подразделении Октябрьской железной дороги—филиала ОАО «РЖД» транспортная прокуратура выявила нарушения исполнения требований земельного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заместитель транспортного прокурора советник юстиции Л. Руднева.
Установлено, что должностные лица Дома культуры на земельном участке общего пользования необоснованно установили бетонные полусферы, выполняющие функции технических средств организации дорожного движения, преграждающие движение автомобилей.
Сотрудники прокуратуры внесли представление директору Дома культуры, по результатам рассмотрения которого одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.