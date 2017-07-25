«Дом» для успешного бизнеса продается в Пскове

09:02, 25 июля 2017, ПАИ

Найти удачное место для бизнеса – почти половина успеха. Именно поэтому начинающие бизнесмены так тщательно подходят к вопросу подбора «дома» для своего будущего предприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Авентин-Псков».

Тут важны не только бытовые коммуникации и социальная инфраструктура. В зависимости от специфики бизнеса главенствующую роль будут играть местоположение, размер пешеходного и транспортного потока или, наоборот, комфортная удаленность от центральных улиц. Для некоторых предприятий важна лишь большая площадь прилегающей территории и возможность установки тяжелой техники.

Для компаний, осуществляющих полный цикл, от производства до бумажного оформления, главное – это возможность соседства производственных и офисных помещений, достаточность площадей, коммуникации и транспортная доступность.

Именно таким компаниям будет интересен новый объект, выставленный на продажу в Пскове - производственно-офисное знание, расположенное на улице Шоссейной, недалеко от ЖК «Околица».

Это трехэтажное кирпичное здание площадью 803 кв. м. включает как офисные, так и производственные помещения. Здание подключено ко всем необходимым коммуникациям: электричество, городская канализация. Совсем рядом находится остановка общественного транспорта, но при этом здание и его территория укрыты от посторонних глаз.

Объект оснащен собственной котельной и скважиной, обеспечивающей его бесперебойное снабжение чистой водой. Территория 18 соток асфальтирована и огорожена надежным забором, оборудованным автоматическими воротами, а подъезд к объекту осуществляется по асфальтовой дороге.

Транспортная или логистическая компания, производственное предприятие, техническая или складская база - вариантов может быть множество. Главное – здание находится в хорошем состоянии и уже готово принять новых владельцев. Совсем недавно здесь была отремонтирована кровля, произведен косметический ремонт офисных помещений и мест общего пользования.

Этот объект коммерческой недвижимости отлично подойдет предприятиям, в перспективе планирующим расширение – конструкция здания и имеющаяся территория при необходимости позволят увеличить производственные, складские или офисные площади.

Продавец помещения готов рассмотреть любые формы оплаты и расчета: рассрочка, зачет.

Подробности по телефону: 8-112-29-84-84.