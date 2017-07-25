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Общество

Профессиональный праздник отмечают сотрудники органов следствия РФ

Сегодня, 25 июля, в России отмечается День сотрудника органов следствия, установленный Постановлением Правительства РФ № 741 от 27 августа 2013 года. Об этом сообщает портал calend.ru.

День сотрудника органов следствия – это профессиональный праздник всех работников следственных подразделений соответствующих федеральных органов исполнительной власти, то есть Следственного комитета РФ, следственных подразделений МВД, ФСБ. 

Для выбора даты праздника послужило историческое событие: именно 25 июля 1713 года именным указом Петра I был учрежден первый специализированный следственный орган России – следственная канцелярия. Она стала первым государственным органом в стране, подчиненным непосредственно главе государства и наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия. Идея создания следственного ведомства, организационно и функционально независимого от иных органов государственной власти, была реализована Петром I в ходе судебной реформы, одним из направлений которой стало разделение уголовного процесса на стадии предварительного расследования и судебного разбирательства. Руководителем данной следственной канцелярии был назначен гвардии майор Семёновского полка Михаил Волконский.

Названная «майорская» она подчинялась непосредственно Петру I, и к её подследственности были отнесены дела о наиболее опасных коррупционных деяниях, посягающих на основы государственности: взяточничестве, казнокрадстве, служебных подлогах, мошенничестве.

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