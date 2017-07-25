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Общество

Сотрудники речной полиции отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 25 июля, в России свой профессиональный праздник отмечают сотрудники речной полиции. Об этом сообщает сайт calend.ru.

До 2011 года праздник носил название «День речной милиции», но после вступления в силу нового федерального закона «О полиции» в 2011 году, название праздника также поменялось.

Впервые в структуре российских правоохранительных органов такое подразделение, как речная полиция, появилось во второй половине XIX века – проект о ее создании, как отдельного ведомства, был утвержден царем в июне 1867 года. Она вошла в состав наружной полиции как особый специальный орган для наблюдения за порядком на водных пространствах Санкт-Петербурга.

Речная полиция патрулировала водные пространства столицы Российской Империи, осуществляла надзор за объектами водного транспорта (проводила осмотры и освидетельствование судов, пристаней) и за другими водными объектами – рыбными садками, купальнями, следила за тем, чтобы «берега рек и протоков были хорошо укреплены, …чтобы шаланды от мостов близко не ставили…», а также боролась с воровством и пожарами на воде. В последующие годы подразделения речной полиции осуществляли наблюдение за прилегающими к городам водными пространствами «в полицейском и санитарном отношении» и стали создаваться и в других российских регионах.

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