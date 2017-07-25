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Общество

День Прокла Плакальщика наступил по народному календарю

Сегодня, 25 июля, по народному календарю наступил день Прокла Плакальщика. Об этом сообщает портал calend.ru.

Православная церковь в этот день вспоминает святых мучеников Прокла и Илария, которые пострадали за веру во II веке. Первым взяли под стражу Прокла. Правитель Максим пытался силой и пытками заставить его отречься от Христа, но мученик остался верен своим убеждениям. Более того, он предсказал Максиму, что тот и сам вскоре будет вынужден поверить в единого Бога. Прокла привязали к колеснице правителя и заставили бежать за ней; изнемогая в пути, мученик молился, чтобы Господь остановил повозку. Так и случилось. Никакие усилия не могли сдвинуть колесницу с места, пока Максим не подписал хартию с исповеданием Христа. Однако посрамленный правитель отомстил Проклу — велел привязать его к столбу и расстрелять из луков.

Воины, которые получили этот приказ, уговаривали мученика покориться и сохранить себе жизнь, но он отказался и попросил солдат исполнить то, что им было велено. По дороге к месту убийства к процессии подошел племянник Прокла — Илария. Он обнял своего дядю и тоже назвался христианином. Воины задержали и его. На суде он с таким же бесстрашием, как и Прокл, отстаивал свою веру и после многих истязаний был приговорен к смерти. Христиане похоронили святых родственников в одной могиле.

На Руси Прокла называли Плакальщиком, потому что с этого дня начинали выпадать большие росы. «На Прокла поле от росы промокло», — говорили крестьяне, торопясь убрать урожай до того, как он станет портиться от высокой влажности. Нужно было спешить и с заготовкой сена, ведь «проклова роса — сеногнойная». До Прокла надо было успеть «высушить сено грядушками и сложить в копнушки».

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