Четверть россиян откладывают деньги на собственные похороны

23:03, 24 июля 2017, ПАИ

Примерно треть россиян готовятся к смерти, а почти каждый четвертый откладывает деньги на собственные похороны. Это следует из исследования Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), передает РБК.

Из тех, кто откладывает деньги на похороны, 42% удалось накопить более чем 90 тыс. рублей. Еще примерно треть отложили хотя бы по 50 тыс., и, наконец, 24% не удалось скопить даже эту сумму.

Исследование также показало, что 84% россиян готовы разговаривать о смерти, а многие из них испытывают в этом потребность. При этом 53% опрошенных признались, что им просто не с кем поговорить о смерти. В рамках исследования специалисты опрашивали людей в возрасте 65 лет и старше, а также членов их семей.