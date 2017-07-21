Девятилетняя девочка из ЮАР сама поборола ВИЧ

23:13, 24 июля 2017, ПАИ

В ЮАР организм 9-летней девочки без применения каких-либо препаратов поборол ВИЧ, сообщает CNN. Это первый случай в Африке и третий в мире, когда у человека, который не принимает лекарства, снизился уровень вирусных клеток в организме.

Спустя два месяца после рождения врачи провели девочке антиретровирусную терапию ВИЧ, в течение восьми лет она не принимала лекарства. В 2017 году медики провели тесты организма девочки и установили, что вирусы, присутствующие в ее крови, не демонстрируют способности к размножению.

"Этот случай ставит больше вопросов, чем дает ответов. Он подсказывает интересную идею о том, что, возможно, лечение может длиться не всю жизнь. Но это, безусловно, очень редкий феномен", заявила —президент Международного сообщества по борьбе со СПИДом Линда-Гейл Беккер.

Ученые считают, что ВИЧ-инфицированные пациенты могут пережить длительную ремиссию, в случае если интенсивное лечение будет проведено сразу после заражения.