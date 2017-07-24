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Общество

Ветеран органов ФСБ Антон Лихачев скончался на 102-ом году жизни

23 июля на 102-м году жизни скончался ветеран органов безопасности, полковник в отставке Антон Лихачев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Руководстве и Совете ветеранов УФСБ России по Псковской области.

В 1939 году Антон Лихачев был принят на службу в Управление НКГБ по Еврейской автономной области. В дальнейшем, до 1954 года служба проходила в Управлениях по Амурской области и Хабаровскому краю.

«В трудные предвоенные и военные годы Антон Лихачев выполнял ответственные боевые задания на фронте борьбы с японскими милитаристами и их гоминдановским подпольем. В самые трудные моменты сохранял твердость духа, верность принципам и традициям чекистов, смелость и хладнокровие», - отмечают в ведомстве.

В 1954 году с должности начальника отдела откомандирован начальником УКГБ по Камчатской области. В 1960 году прибыл в город Псков заместителем начальника УКГБ по Псковской области. В 1967 году уволен в запас по выслуге установленных сроков военной службы.

За заслуги перед Родиной награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», нагрудным знаком «Почетный сотрудник госбезопасности», боевым оружием и многими ведомственными и юбилейными медалями.

Находясь на пенсии, Антон Лихачев активно участвовал в работе Совета ветеранов Управления, передавал свой опыт и знания новому поколению сотрудников.

«От нас ушел настоящий профессионал, верный своему долгу перед Родиной, надежный и преданный друг. Выражаем семье, родным и близким покойного искренние соболезнования». - добавили в ведомстве.

Прощание состоится 25 июля в 13:00 в церкви Успения Пресвятой Богородицы с Полонища. Похороны будут проходить на кладбище «Орлецы-2».

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