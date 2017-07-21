Microsoft прекращает поддержку графического редактора Paint

23:05, 24 июля 2017, ПАИ

Корпорация Microsoft после 32 лет работы графического редактора Paint прекратит его поддержку. Судя по опубликованному списку изменений в обновлении Fall Creators Update для операционной системы Windows 10, это произойдет уже осенью 2017 года, передает Afisha Daily.

В список «удаленных или устаревших» приложений также попали Outlook Express и Reader App. Последнее будет интегрировано в браузер Edge.

В обновлении Windows 10 Creators Update разработчики Microsoft представили программу Paint 3D, но это не новая версия редактора, а отдельное приложение для работы с трехмерными изображениями.

Напомним, что первая версия графического редактора Paint была выпущена Microsoft в 1985 году вместе с первой версией Windows.