Рисунок Трампа выставили на аукцион

23:10, 24 июля 2017, ПАИ

Набросок с небоскрёбами Манхэттена и знаменитой «Трамп-тауэр» (в центре рисунка), выполненный президентом США Дональдом Трампом, будет выставлен на благотворительном аукционе с начальной ценой в девять тысяч долларов. Об этом сообщает New York Post.

Под аскетичным чёрно-белым рисунком президент оставил свой автограф — в золотом цвете. Вырученные от продажи рисунка деньги пойдут на программы по повышению грамотности.

Ранее на благотворительные торги Sanders Auctions свои рисунки также выставляли сенатор Джон Маккейн и актриса Шарлиз Терон.