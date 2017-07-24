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Поиски 81-летнего грибника продолжаются в Плюсском районе

В Плюсском районе продолжаются поиски 81-летнего мужчины, который ушел за грибами в лес в районе деревни Терешинки и не вернулся. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области

Информация о пропавшем поступила от полиции 15 июля. Поисковые работы пока не дали результатов, они продолжатся сегодня, 25 июля, силами МО МВД «Стругокрасненский» с участием представителей местного пожарно-спасательного гарнизона Плюсского района.

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