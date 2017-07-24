В Гдове сгорел шкаф, а в Пскове - будка выхода на кровлю

09:16, 25 июля 2017, ПАИ

25 июля в 1:24 в Гдове по улице Третьякова, 3 в прихожей однокомнатной квартиры огонь повредил шкаф, помещение было закопчено. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в электросчётчике.

В 3:09 в Пскове в доме № 58 по улице Коммунальной в первом подъезде сгорела будка выхода на кровлю. Предположительная причина пожара – занесение постороннего источника огня (свободный доступ).