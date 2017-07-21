Россияне смогут получить бесплатные билеты на матчи ЧМ-2018

09:44, 25 июля 2017, ПАИ

На чемпионате мира по футболу-2018, который пройдет в 11 городах России, планируют официально раздаваться бесплатные билеты. Аналогичная программа уже применялась на Кубке конфедераций-2017 и была признана успешной.

Как сообщает газета «Известия», программа рассчитана на наименее социально защищенные категории населения: многодетные семьи, инвалидов. Кроме того, пригласительные на матчи смогут получить учащиеся спортивных школ и волонтеры. Распределением этих билетов займутся муниципалитеты.

«Скорее всего, на ЧМ-2018 будет использоваться программа «Бесплатный билет», — рассказал глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. — Нам кажется правильным, что социально незащищенные слои населения получают возможность вживую посмотреть на звезд мирового футбола. Мы будем обсуждать этот вопрос с ФИФА, это полностью — их прерогатива. Поэтому мы можем только рекомендовать что-то. При этом представители ФИФА остались вполне удовлетворены этой программой на Кубке конфедераций».

16 матчей Кубка конфедераций, по данным оргкомитета, посетили 628 тыс. 304 зрителя, что в среднем обеспечило загрузку арен, где проводились игры, на 89%. Средняя посещаемость одной игры составила 39 тыс. 269 болельщиков. Финальную игру между Германией и Чили, прошедшую на стадионе «Санкт-Петербург», посетили 57 тыс. 268 человек.

По информации «Известий», бесплатными были порядка 12% билетов.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает это вполне нормальной практикой. «На всех чемпионатах мира бывают бесплатные билеты, — отметил он. — Они могут достаться волонтерам, участникам церемонии открытия или закрытия турнира, почетным гостям. Тот факт, что в России бесплатные билеты могут быть розданы малоимущим гражданам, не смущает ФИФА. Наоборот, эта инициатива им очень понравилась. Впрочем, как и другие нововведения: Fan ID («паспорт болельщика»), бесплатный проезд, безвизовый въезд».