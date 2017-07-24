За убийство собутыльника жителю Новосокольнического района грозит до 15 лет тюрьмы

09:52, 25 июля 2017, ПАИ

53-летний житель Новосокольнического района предстанет перед судом за убийство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе расследования установлено, что в ночь на 21 февраля в квартире на улице Загородной в Новосокольниках после совместного распития спиртных напитков между хозяином квартиры и обвиняемым произошла ссора. В результате гость нанес потерпевшему не менее 14 ударов ножом в область груди и шеи, умышленно причинив телесные повреждения, повлекшие смерть.

Уголовное дело направлено в Новосокольнический районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.