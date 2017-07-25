Ремонт дорог произведён в Невеле после вмешательства прокурора

10:03, 25 июля 2017, ПАИ

В Невеле по требованию прокурора произведен ремонт автомобильных дорог. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что отдельные участки автомобильных дорог с грунтовым покрытием в городском поселении имели выбоины, повреждения дорожного полотна, диаметр отдельных ям достигал 3 метров, глубина - 8 сантиметров. В частности, в ненормативном состоянии находились дороги по улицам Октябрьской, Филатова, Пролетарской, на участке от Гвардейской, 24 до Пролетарской, 9, на 2-м переулке Урицкого, от улицы Урицкого до магазина райпо.

В этой связи межрайонный прокурор внёс в адрес главы городского поселения представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, указанные в представлении участки дорог на территории Невеля отгрейдерованы и подсыпаны.