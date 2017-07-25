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Общество

Более тысячи псковичей получили телефонные консультации по выплатному делу в Пенсионном фонде

В Управлениях Пенсионного фонда России по Псковской области реализуется пилотный проект по консультированию граждан посредством телефонной связи по материалам выплатного дела. Всего с начала года персональные консультации получили 1 тыс. 60 жителей региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

«Такой вид консультирования осуществляется в целях оперативного получения гражданином интересующей его информации. Конфиденциальная информация предоставляется гражданину специалистом ПФР, в компетенцию которого входит консультирование граждан», - отметили в пресс-службе.

Каждый гражданин,  получатель пенсии и других социальных выплат, может обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства и заполнить заявление «о согласии на предоставление территориальным органом ПФР информации о пенсионном (социальном) обеспечении посредством телефонной связи по материалам выплатного дела». На сегодняшний день таких заявлений в учреждениях ПФР области более 1 тыс. 400.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе Вконтакте.

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