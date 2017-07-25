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Девушка с бородавками и родинкой разыскивается в Псковском районе

ОМВД России по Псковскому району разыскивает 27-летнюю Наталью Цветкову, которую последний раз видели 10 июня на перекрестке дорог у деревни Лопатово. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, до настоящего времени  местонахождение Н. Цветковой неизвестно.

Приметы: на вид 30 лет,  рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Была одета в матерчатые штаны в черно-белую полоску, желтую футболку, серую куртку, коричневые резиновые сапоги. При себе у девушки были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Н. Цветковой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам:  (8-8112)  676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.

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