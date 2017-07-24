0
22:49
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
13:17
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
12:22
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
12:34
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
10:28
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС
09:03
Антикварные самовары задержали на псковской таможне
23:47
Солист группы Linkin Park покончил с собой
Еще новости
Происшествия

Нетрезвый водитель ВАЗа потворно задержан пьяным в Бежаницах

В Бежаницах у дома по улице Смольной дорожная полиция установила нетрезвого 44-летнего водителя ВАЗ-21063 из Локнянского района, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
24 июля 2017
Ветеран органов госбезопасности Антон Лихачев скончался в Пскове на 102-ом году жизни
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170
23 июля 2017
Из-за вспышки АЧС в Псковском районе умерщвлены 44 свиньи, подлежат уничтожению ещё 170 2
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
23 июля 2017
В ДТП в Локнянском районе пострадали 7 человек
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
22 июля 2017
Подросток пострадал в ДТП в великолукской деревне Сопки
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС
21 июля 2017
В Псковском районе предпринимают оперативные меры для нераспространения АЧС
Антикварные самовары задержали на псковской таможне
21 июля 2017
Антикварные самовары задержали на псковской таможне
Солист группы Linkin Park покончил с собой
20 июля 2017
Солист группы Linkin Park покончил с собой 1
Досрочно освобожденный из тюрьмы мужчина разыскивается в Великих Луках
19 июля 2017
Досрочно освобожденный из тюрьмы мужчина разыскивается в Великих Луках 2

Идет загрузка...