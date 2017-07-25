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Общество

Более 7,5 тысяч добровольных пожарных насчитывается в Псковской области

В Реестр добровольных пожарных Псковской области внесены 7 тыс. 650 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На сегодняшний день в целях улучшения морально-психологического климата личного состава подразделений добровольной пожарной охраны, спасателей, волонтеров, повышения их интеллектуального и эстетического уровня, популяризации службы создан 21 клуб добровольных пожарных, спасателей, волонтеров.

Благодаря своевременному реагированию членов ДПО на пожары и профессиональной помощи, оказываемой ими подразделениям ГПС при тушении пожаров в сельской местности, удается не допускать в большинстве случаев развития пожара до крупных размеров, добавили в МЧС.

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