День парашютиста отмечается в России 26 июля

09:01, 26 июля 2017, ПАИ

Ежегодно 26 июля в России отмечается неофициальный День парашютиста, сообщает calend.ru.

Первый парашют был разработан, сконструирован и испытан техником-самоучкой Глебом Котельниковым. Он был легким, уложенным в ранец, всегда находился с летчиком. Результаты испытаний показали, что парашют действовал безотказно.

27 октября 1911 года Котельников запатентовал свое изобретение «РК-1» (русский, котельниковский первый) и обратился в военное министерство, но бюрократическая машина не осознала важность изобретения, и предложение Котельникова было отклонено «за ненадобностью». Осознавая важность дела, Котельников продолжил работу и в 1923 году создал новую модель ранцевого парашюта «РК-2», а позднее - «РК-3» с мягким ранцем, который 4 июля 1924 года был запатентован. В том же 1924 году Котельников изготовил грузовой парашют «РК-4» с куполом диаметром 12 метров. На этом парашюте можно было опускать груз массой до 300 килограммов. В 1926 году он передал все свои изобретения Советскому правительству. В конце 1929 года по решению партии и правительства парашюты стали обязательными для авиации и воздухоплавания.

26 июля 1930 года группа советских летчиков-парашютистов во главе с Б. Мухортовым и под руководством Л. Минова впервые совершила под Воронежем серию прыжков с самолетов. Это событие положило начало массовому развитию парашютизма в СССР. К концу 1931 года советские парашютисты выполнили около 600 тренировочных и показательных прыжков. В этом же году молодые советские инструкторы совершили ряд прыжков на воду, в глубокий снег, ночью с большой высоты и затяжные прыжки, получившие в дальнейшем широкое распространение. 14 июля 1931 года впервые в СССР совершила прыжок с парашютом советская женщина В. Кулешова, а 19 августа - В. Федорова и А. Чиркова.

Напомним, 25 июля на базе 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии в Пскове стартовал Чемпионат России по парашютному спорту и Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации, посвященный основателю ВДВ, генералу В. Ф. Маргелову. В соревнованиях, которые продлятся до 29 июля, принимают участие около 80 спортсменов из более чем 35 регионов страны.

Команды участников состоят из четырех мужчин и трех женщин. Состязания проводятся по четырем дисциплинам: одиночное точное приземление, групповое точное приземление, одиночная акробатика, двоеборье (одиночное точное приземление и одиночная акробатика). По итогам двоеборья будет назван абсолютный чемпион страны по парашютному спорту.