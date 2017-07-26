День эсперанто празднуется в мире 26 июля

10:25, 26 июля 2017, ПАИ

Ежегодно 26 июля поклонники первого в мире искусственного языка отмечают День эсперанто.

Как сообщает calend.ru, эту знаковую систему создал окулист Людвиг Заменгоф. Он родился в Белостоке, который сейчас расположен на территории Польши, а в XIX веке входил в состав Российской империи. Соседями Заменгофа были русские, белорусы, поляки, евреи, немцы, литовцы. Общение с людьми разных национальностей подтолкнуло юношу к созданию языка, который бы мог понять любой человек на планете. Первый труд Людвиг Заменгоф опубликовал под псевдонимом Эсперанто (Esperanto). Это имя, которое переводится как «надеющийся», вскоре стало названием самого языка. Сколько человек в настоящее время используют эсперанто, сказать сложно, поскольку официальной статистики не ведется. Сайт «Этнология» оценивает количество людей, говорящих на языке, в 2 миллиона человек. По данным этого источника, для нескольких сотен человек — главным образом, это дети от интернациональных браков — эсперанто является родным языком. В России, согласно результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, эсперанто владеют 992 человека.

Именно 26 июля 1887 года Людвиг Заменгоф опубликовал учебник по эсперанто — так называемую «Первую книгу». Работу над изданием он начал еще гимназистом и уже в 1878 году познакомил своих однокашников с наметками будущего языка. Окончательный проект учебника был готов в 1885 году, но в течение двух лет Заменгоф пытался найти издательство, которое бы выпустило учебник. 26 июля книга была отпечатана в типографии Кельтера в Варшаве. Русскоязычная версия вышла тиражом 3 тысячи экземпляров, а до конца 1887 года учебник был опубликован на польском, немецком и французском языках.

Кроме Дня эсперанто продвинутые поклонники этого языка отмечают также День Заменгофа. Он празднуется 15 декабря, в день рождения учёного. Впервые эсперантисты массово отметили эту дату в 20-х годах XX века. Сейчас предлагается переименовать этот праздник в День эсперанто-литературы, День эсперанто-книги или День эсперанто-культуры.